Ces frontières sont fermées pour des raisons sécuritaires selon les autorités guinéennes. Mais il se trouve que cette fermeture a duré, provocant d’énormes pertes chez les commerçants en provenance des pays voisins notamment le Sénégal, la Sierra-Leonne et la Guinée-Bissau.

A travers une déclaration en date de ce vendredi 08 janvier 2021, le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (Goha) a exposé son envie de déclencher une manifestation des commerçants en Guinée, contre la décision du gouvernement.

Déclaration

Au sujet de la fermeture prolongée des frontières guinéennes. Depuis bientôt quatre mois, les frontières guinéennes avec le Sénégal, la Guinée Bissau, la Sierra Leone sont fermées par le gouvernement guinéen pour des raisons non fondées. Cette décision a eu pour conséquences, la perte des marchandises surtout celles périssables, notamment alimentaires.

Tout au long de ces frontières, des centaines de camions sont stationnés de part et d’autres sans avoir une idée sur la fin de leur calvaire. Avec cette fermeture prolongée des frontières, Alpha Condé et son gouvernement mettent commerçants et transporteurs en danger et compromettent la situation des commerçants déjà précaire à cause de sa mauvaise politique.

En rappel, déjà en 2020, Alpha Condé avait fermé les frontières à deux reprises. A chaque fois, cette fermeture avait entrainé des pertes énormes au détriment des pauvres commerçants et transporteurs.

Des marchandises qui pourrissent, des véhicules immobilisés et candidats aux pannes car restés sur place depuis près de quatre mois avec leur contenu. Aujourd’hui, cette fermeture explique en partie le manque de beaucoup de produits sur le marché guinéen, Alpha oubliant que la Guinée n’est pas le seul pays à exporter vers ses voisins.

A ce rythme, il risque de démarrer son 1er mandant de sa 4ème république sous le signe de la pauvreté provoquée au lieu de la prospérité partagée promise. De manière délibérée, Alpha Condé est en train d’appauvrir et d’affamer les guinéens.

Le GOHA attire l’attention de la CEDEAO, de l’Union Africaine, l’Union Européenne, les Etats Unis, l’ONU et tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée sur cet état de fait. Le GOHA invite commerçants et transporteurs à protester vigoureusement avec les moyens légaux contre cette mesure du gouvernement guinéen.

Le GOHA leur demande de rester mobiliser, des consignes leur vont être données pour des manifestations dans les prochains jours.

Le 08 janvier 2021

Chérif Mohamed Abdallah Haïdara

Président du groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA)