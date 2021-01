Au même titre que pour la présidence de la CAF, l’examen des candidatures pour le Comité Exécutif était en cours les 5 et 6 janvier au Caire. Les premières décisions de la commission de gouvernance de la CAF sont connues et M. Antonio Souaré est directement concerné.

Candidats à la Présidence de la CAF :

Si pour la candidature à la présidence de la CAF, les dossiers de Me Augustin Emmanuel Senghor (Sénégal), Avocat, 55 ans, Président de la Fédération Sénégalaise de Football depuis août 2009, et de M. Jacques Bernard Daniel Anouma (Côte d’ivoire), 69 ans, Cadre Financier, Ancien Président de la Fédération Ivoirienne de Football, ont étés valablement approuvés par Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football (CAF), ceux de M. Ahmed Yahya (Mauritanie), 44 ans, Homme d’affaires, Président de Fédération Mauritanienne de football et de M. Patrice Tlhopane Motsepe (Afrique du Sud), 58 ans, Homme d’affaires, Président du Mamelodi Sundowns FC nécessitent des examens complémentaires. Tandis que le malgache Ahmad Ahmad, Président sortant de la CAF a été jugé non éligible.

Pour rappel, la CAF élira pour un mandat de quatre ans son nouveau Président lors de la 43e Assemblée générale ordinaire élective prévue le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc.

Candidats au Comité Exécutif de la CAF :

Du côté du très puissant Comité Exécutif de la CAF, les candidats pour l’adhésion étaient bien plus nombreux. 13 prétendants étaient éligibles selon la commission. 3 candidatures, bien que recevables, nécessitent des vérifications complémentaires. Parmi lesquelles celle de M. Mamadou Antonio Souaré, Président de la Fédération Guinéenne de Football et de la Zone A de l’UFOA. Le brillant homme d’affaire guinéen, Propriétaire du Horoya AC, va devoir attendre de passer devant la commission pour des vérifications complémentaires avant la décision finale. Leur audition se ferra le 28 janvier 2021 au Caire.