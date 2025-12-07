En marge du lancement de la 2ᵉ édition de Dolon Magazine, ce vendredi 5 décembre 2025, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Laye Sékou Camara, a livré un témoignage sur les défis du système éducatif guinéen et l’importance d’une jeunesse mieux formée pour relever les enjeux du pays.

S’adressant directement aux étudiants présents, le ministre n’a pas mâché ses mots : « Le plus grand problème aujourd’hui, c’est le copier-coller. Le manque d’effort, le manque de recherche. L’Internet doit être un outil, pas une béquille. Sans éducation solide, un pays ne peut avancer. »

Rappelant l’excellence académique des générations précédentes, il constate une dégradation progressive du niveau : « Les étudiants des années 70–80 avaient un niveau très élevé. Ensuite, le niveau a baissé et il faut impérativement redresser cela. Le LMD a détruit notre système. »

Le ministre dénonce également l’absence d’évolution des infrastructures pédagogiques : « Nous avons étudié gratuitement jusqu’en cinquième année. Aujourd’hui, les étudiants paient, mais les laboratoires sont les mêmes que dans les années 1950. Cet argent n’améliore rien. »

Pour illustrer la réalité du monde professionnel, Laye Sékou Camara a partagé son propre parcours, jalonné d’obstacles.

Il explique qu’à son retour des États-Unis, malgré une solide expérience, l’EDG lui refuse l’accès. « J’ai insisté, j’ai travaillé bénévolement, j’ai saisi les opportunités. C’est ainsi que j’ai intégré les Grands Projets, comme simple stagiaire.»

Une persévérance qui le conduira à devenir expert incontournable dans les questions énergétiques, puis directeur… avant d’accéder au gouvernement en tant que ministre.

Le ministre rappelle que, dans le contexte actuel, la compétition est devenue implacable : « Aujourd’hui, on prend les meilleurs. Et les meilleurs sont ceux qui se forment, travaillent et se donnent les moyens. »

Il cite l’ACGP comme exemple : « La crème de la jeunesse guinéenne y travaille. Ce sont eux qui réalisent les études, les analyses, les projets. Ils ont été recrutés parce qu’ils ont démontré leur excellence.»

Laye Sékou Camara n’a manqué d’inviter la jeunesse guinéenne à viser haut : « On doit rêver d’être parmi les meilleurs. On doit rêver de rejoindre les institutions d’excellence. »

Un message fort, à la fois avertissement et encouragement, lancé au cœur d’une cérémonie dédiée à l’innovation, à la créativité et à l’avenir de la jeunesse guinéenne.