Après une tournée noire à l’intérieur du pays, ponctuée notamment par deux défaites, le Hafia FC a renoué avec le succès face aux Éléphants. De son côté, le FC Séquence se donne un nouveau souffle avec l’arrivée victorieuse de son nouveau coach…

Hafia FC (2-0) Éléphants

Le Babata a retrouvé le sourire après deux journées cauchemardesques du côté de la savane guinéenne. Les buts du club de KPC sont inscrits par Mouctar GAKOU et Aboubacar Demba KEÏRA, deux joueurs de second plan cette saison. Toutefois, cette victoire lors de cette 7e journée, la deuxième de la saison, permet au Hafia FC de changer cette très mauvaise dynamique et d’aborder ses futures rencontres avec beaucoup plus de sérénité.

Loubha FC (1-3) FC Séquence

Au Stade Fodé Fissa, le FC Séquence et son tout nouveau entraîneur Lounceny MARA ont réussit l’opération de la soirée en battant le Loubha FC devant son public. Mamadou Said CAMARA, Abdoulaye TOURÉ et Djibril CAMARA sont les buteurs côté Séquence, qui signe son deuxième succès de la saison. Le but de Mohamed Saïd BANGOURA n’a pas servi à grand-chose pour le Loubha FC, qui compte néanmoins 10 points.

@JeuneElhadj