Le ministre de la santé a présidé la cérémonie de passation de service entre le docteur Sakoba Kéita, DG sortant de l’Anss et le professeur Fodé Amara Traoré, le nouveau patron de l’Agence anti-épidémie en Guinée, ce lundi. Dr Mamadou Pethé Diallo s’est exprimé par endroits, sur la grève déclenchée par les agents vaccinateurs pour leurs primes.

L’annonce a créé d’intenses joies chez les concernés dans la salle de la cérémonie de passation. Pour rassurer davantage ces agents, le ministre de la santé a laissé entendre qu’il revient d’une mission à Genève où il a, au nom de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, fait un plaidoyer auprès des partenaires de la République de Guinée qu’ils renouvellent et confirment leur financement d’accélération de la campagne.

« Les ressources que l’Anss a demandé ont été disponibilisées. Donc à partir d’aujourd’hui les ressources dont vous avez besoin pour payer tous les arriérés à nos soldats de terrains, que sont les équipes de vaccination, à nos prestataires de services, et à tous nos partenaires, sont disponibles», a rassuré le ministre.

C’est simplement, poursuit Mamadou Pethé Diallo, «pour vous dire que la promesse qui vous a été faite par le leadership de l’Anss est confirmée par le ministère de la santé et le gouvernement. Et cette promesse sera tenue. Nous voulons que vous restez mobilisés, que vous continuez à faire votre travail et à nous aider à accélérer la campagne de vaccination pour réaliser nos objectifs.»

Les agents vaccinateurs ont abandonné les centres de vaccination pour exiger le payement de leurs arriérés de primes aux autorités guinéennes. Cet acte a occasionné la péremption d’une quantité énorme de vaccins dans le pays.

Mamadou Saïdou Diallo