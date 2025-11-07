Le Rassemblement pour le Développement Intégré de la Guinée (RDIG) sort de son silence. Son leader, Jean Marc Telliano, a annoncé que son parti ne prendra pas part à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, estimant que le processus manque de transparence et d’équité.

« Doumbouya détient tous les leviers et les instruments du pouvoir. Compétir avec nous, qui finançons nos activités par nos propres moyens, à quoi voulez-vous que nous nous attendions ? », s’interroge l’ancien ministre de l’Agriculture, visiblement désabusé.

Jean Marc Telliano rappelle les engagements pris par le chef de l’État au lendemain du coup d’État de septembre 2021. « Mamadi Doumbouya a juré sur la Bible et le Coran. Il a promis de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est lui-même. Il l’a répété à plusieurs reprises, y compris lors de ses entretiens avec Alain Foka », souligne-t-il.

Le président du RDIG se dit déçu par le revirement du chef de la junte. « Je suis fils de militaire, mon père était gendarme. Je crois à la parole d’un militaire : quand un militaire dit oui, c’est oui. J’étais donc très surpris par ce qu’il a fait. Je n’ai pas cru à toutes ces campagnes, ni aux appels à sa candidature », confie-t-il.

S’il a choisi de ne pas se présenter, Jean Marc Telliano n’en demeure pas moins convaincu que le scrutin sera plié dès le premier tour. « Je vous jure qu’il n’y aura pas de second tour, je vous le confirme. Vous avez vu que tous les sous-préfets ont reçu des véhicules 4×4 flambant neufs. Or, si le président Doumbouya voulait se présenter, il aurait dû démissionner trois ou six mois avant, conformément au statut général des militaires. Il ne l’a pas fait : pour moi, c’est un parjure », dénonce-t-il.

Enfin, l’ancien député tient à préciser qu’il n’a « rien contre le CNRD ». « Depuis la prise du pouvoir, vous ne m’avez pas entendu. Vous avez tout fait pour que je me prononce, mais j’ai préféré garder le silence », conclut-il.