À moins de trois mois de la présidentielle fixée au 28 décembre 2025 par décret du général Mamadi Doumbouya, les positions se précisent dans la classe politique guinéenne. Parmi les voix qui comptent, celle du Dr Faya Lansana Millimouno, leader du Bloc Libéral (BL), suscite l’attention.

Figure connue pour son attachement au respect du processus électoral — du recensement des électeurs à la campagne référendaire —, Faya Millimouno a tenu à clarifier sa position sur une éventuelle candidature à la magistrature suprême.

Interrogé par Guinée360.com sur sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête de son parti, il a tenu à préciser : “Le fait de ne plus diriger le parti n’est pas lié à une éventuelle candidature à la présidentielle ou à la députation.”

Quant à une possible participation à l’élection du 28 décembre, le président du BL reste mesuré, tout en laissant la porte ouverte : “Si le parti juge nécessaire de participer à l’élection, je serai libre de demander à la convenance d’être investi candidat, si je décide de le faire.”

Faya Millimouno a également tenu à distinguer clairement les deux démarches : “Ce sont deux choses distinctes. Je vais respecter ce que j’ai dit. Le Bloc Libéral ne mourra pas comme le PDG-RDA ou le PUP, qui ont disparu avec leurs fondateurs. Ces partis ont été dirigés par leurs présidents jusqu’à leur mort, et ils se sont éteints avec eux. Le Bloc Libéral est un espace de construction, de préparation des futurs leaders de ce pays. Nous allons y former de nombreux leaders pour que, dans 100, 200 ou 300 ans, ce parti soit toujours un acteur majeur de la scène politique guinéenne. Je ne veux pas réduire l’avenir d’un tel projet à ma seule personne. Je suis trop petit pour cela.”

À travers ces déclarations, Faya Millimouno affirme à la fois sa volonté de bâtir un parti durable, au-delà des ambitions personnelles, et son refus d’écarter totalement une candidature à la présidentielle. Une position qui maintient le flou — et le suspense — sur ses intentions réelles à l’approche du scrutin.