Après le référendum constitutionnel, les autorités de la transition ont accéléré le processus de retour à l’ordre constitutionnel avec la tenue de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Dans cette dynamique, la Guinée peut compter sur le soutien des États-Unis, qui ont une nouvelle fois réaffirmé leur appui au gouvernement guinéen.

Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, a eu ce lundi 6 octobre 2025 une rencontre jugée fructueuse avec Jonathan G. Pratt, chef du Bureau des Affaires africaines au Département d’État américain.

Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de la diplomatie guinéenne a indiqué :

“Après avoir félicité le Peuple guinéen et le Président Général Mamadi Doumbouya pour le bon déroulement du référendum du 21 septembre, les Autorités américaines ont réaffirmé leur soutien à la Guinée dans tous les domaines y compris les élections présidentielle et législatives à venir très bientôt en Guinée.”

Morissanda Kouyaté a également précisé que les deux parties ont passé en revue les relations d’amitié et de coopération entre la République de Guinée et les États-Unis. “Nous avons surtout échangé sur les stratégies de renforcement de ces relations notamment à travers le Programme Simandou 2040.”

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du maintien du dialogue bilatéral et du soutien international au processus politique en cours dans le pays.