Après l’éboulement survenu sur la RN3, entre Khorira et Dioumaya, dans la nuit du vendredi au samedi 7 septembre 2024, le Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics a pris des dispositions pour rouvrir la voie dans les plus brefs délais.

Très tôt ce matin, le département a déployé des engins qui sont à pied d’œuvre. “Ces équipements sont en train de dégager les débris sur la route afin de rétablir la circulation le plus rapidement possible”, a-t-il annoncé, tout en appelant les usagers à faire preuve de prudence et à coopérer.

“Le Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics réaffirme son engagement sans faille pour le maintien du trafic sur l’ensemble du réseau routier national”, a-t-il ajouté.

Les fortes pluies qui s’abattent sur Conakry et ses environs provoquent des inondations et des crues de fleuves à certains endroits, comme c’est le cas entre Coyah et Kindia, sur la nationale numéro 1.