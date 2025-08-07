Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a fixé au 21 septembre 2025 la date du référendum constitutionnel, à travers un décret lu à la télévision nationale. Une étape décisive dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel en Guinée. À moins de deux mois de l’échéance, les réactions se multiplient au sein de la classe politique. Dans un entretien accordé à Guinée360 ce jeudi 7 août, Mohamed Cissé, porte-parole du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), expose la position de sa formation et analyse les enjeux de ce scrutin crucial pour l’avenir institutionnel du pays.

Guinée360 : Comment réagissez-vous à l’annonce du président concernant la tenue du référendum le 21 septembre 2025 ?

Mohamed Cissé : La date du 21 septembre est une étape importante pour le retour à l’ordre constitutionnel, à condition que le processus respecte les principes de participation et de transparence. Elle est désormais très proche, mais nous estimons que le recensement, préalable essentiel, a connu des efforts significatifs pour garantir l’inclusion des électeurs dans le fichier. Vous avez pu constater l’engagement personnel du président du PEDN, SEM Lansana Kouyaté, en faveur de la mobilisation pour l’enrôlement et la réussite de ce processus. L’objectif est d’en finir une bonne fois pour toutes avec les polémiques sur la qualité du fichier électoral.

Votre parti est-il prêt à participer à ce référendum, et sous quelles conditions ?

Le référendum est avant tout une affaire citoyenne. Contrairement à la transition précédente, des consultations ont été menées cette fois-ci. Il est donc temps de recueillir l’avis des citoyens sur le cadre institutionnel qui régira leur avenir. Le PEDN compte y participer, dans l’espoir que la volonté du peuple soit pleinement respectée.

Selon vous, le climat politique et institutionnel est-il favorable à la tenue d’un référendum crédible ?

Le climat politique reste tendu depuis les derniers dialogues. Cela dit, chaque consultation populaire est une opportunité d’apaisement et de réduction des divergences, aussi bien sur les sujets simples que sur les plus complexes. Ce référendum doit être vu comme une chance de décrisper la scène politique. Nous espérons que les autorités prendront cette responsabilité au sérieux, et que l’ensemble des acteurs en saisiront l’enjeu.

Craignez-vous que ce processus soit perçu comme un passage en force des autorités de la transition ?

Pour l’instant, nous nous en tenons aux déclarations officielles. Nous attendons de voir les actes. S’il s’avère que le processus est dévoyé, nous saurons en tirer les conclusions avec sérénité. À ce stade, nous considérons que les autorités de la transition ne seront pas candidates, car elles ne se sont pas encore clairement positionnées à ce sujet.

Est-ce que votre formation politique a pris part à la rencontre initiée par le MATD sur la mise en place du Comité inter-parties ?

Oui, le PEDN a bien été convié par le MATD, via la Direction Générale des Élections (DGE), et a pris part à cette rencontre. Mais y participer n’est qu’un premier pas. Il est important de permettre aux candidats d’être représentés de manière continue auprès de la DGE. Nous souhaitons que ce cadre soit structuré, rationalisé, et non réduit à une simple succession de conférences sans suivi.