L’Agence nationale de la météorologie a émis un bulletin d’alerte ce jeudi 7 août 2025, signalant un risque élevé d’inondations dans plusieurs régions du pays en raison de pluies intermittentes modérées à fortes attendues au cours des prochaines 72 heures.

Selon les prévisions, des épisodes pluvieux accompagnés d’orages locaux et de vents relativement forts sont attendus les 7, 8 et 9 août en Haute, Moyenne et Basse Guinée. Les zones les plus vulnérables sont particulièrement exposées à des risques d’inondation.

« Dans les prochaines 72 heures (la nuit du 7, le 8 et le 9 août 2025), des pluies intermittentes modérées à fortes, des orages locaux et des vents relativement forts sont attendus en Haute, Moyenne et Basse Guinée, avec des risques élevés d’inondation dans les zones vulnérables », précise le communiqué de l’agence.

La nuit du 7 au 8 août sera particulièrement critique pour la Haute et la Moyenne Guinée, où des fortes quantités de pluie sont attendues, notamment dans les préfectures de Siguiri, Dinguiraye, Tougué, Labé, Lélouma et Kankan.

Sur la zone côtière, les pluies devraient se maintenir dans la nuit, avec un pic d’intensité prévu entre le 8 et le 9 août, selon le même bulletin.

L’Agence appelle les populations des zones concernées à la prudence, et invite les autorités locales à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les conséquences de ces intempéries.