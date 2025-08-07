Suite à l’incendie survenu dans la nuit du mercredi 6 à jeudi 7 août 2025 au grand marché de Madina, une délégation du ministère du Commerce, conduite par madame la ministre Fatima Camara, s’est rendue sur les lieux cet après-midi. Elle était accompagnée des autorités communales de Matam ainsi que des représentants de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée.

Selon une communication officielle, sur place, la ministre a exprimé sa compassion et celle du gouvernement envers les victimes de ce sinistre, qui a frappé l’un des plus importants centres commerciaux du pays. Elle a souligné l’importance économique de ce marché et assuré les commerçants de la solidarité des autorités.

Les premières informations recueillies auprès de la Direction communale du Commerce de Matam, révèlent que “près de 18 boutiques” ont été touchées, entraînant “d’importants dégâts matériels.”

Parmi les pertes recensées figurent notamment :

des bols,

des nattes de prière,

et d’importantes sommes d’argent.

Dans ce contexte difficile, la ministre Fatima Camara appelle l’ensemble des commerçants à faire preuve de prudence et de résilience, et réaffirme sa volonté de travailler à la prévention des risques et à une meilleure sécurisation des marchés guinéens.