Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 août 2025 au grand marché de Madina, principal centre commercial de Conakry. Le sinistre, survenu dans le complexe commercial R+2 « Amacif », spécialisé dans la vente d’ustensiles de cuisine, aurait été causé par un court-circuit, selon les premiers témoignages recueillis sur place.

Au total, 17 magasins ont été touchés, dont 12 complètement réduits en cendres, provoquant des pertes matérielles considérables. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliards de francs guinéens, bien qu’un bilan officiel n’ait pas encore été établi.

« C’est à 22h10 que j’ai été informé que notre centre avait pris feu. J’ai aussitôt pris un taxi-moto, payé 30 000 francs pour venir. En arrivant, j’ai trouvé les magasins en flammes. Sur les 17 magasins, 12 ont été totalement détruits. Il est difficile d’évaluer les pertes exactes sans inventaire, mais elles sont colossales », a confié Amadou Diallo, l’un des commerçants sinistrés.

Parmi les victimes, Aïcha Sylla, déjà cambriolée deux mois plus tôt dans son premier magasin du quartier 36, déplore cette nouvelle tragédie :

« On n’a plus rien. Mon mari est malade depuis six ans, je m’occupe seule de nos sept enfants. Je vendais des glaciers et des bols de luxe. J’ai perdu plus de 100 millions de francs guinéens. Nous demandons l’aide des autorités. »

Ce jeudi matin, plusieurs boutiques aux alentours sont restées fermées, par mesure de sécurité. Les services de la protection civile et des forces de gendarmerie ont été déployés sur les lieux pour sécuriser le périmètre et tenter de maîtriser les flammes.

À 10h45, lors de notre départ, des foyers d’incendie étaient encore visibles au deuxième étage de l’immeuble. Tous nos efforts pour joindre les représentants syndicaux du marché sont restés vains.