Les fortes pluies qui s’abattent sur Conakry depuis l’après-midi de ce jeudi 7 août 2025 ont fortement perturbé la circulation dans plusieurs zones de la capitale. Au niveau du pont de Fossidet, dans la commune de Sonfonia, les eaux de ruissellement ont débordé, rendant la voie impraticable pour les véhicules et motos.

Sur place, des agents de la police ont été déployés pour empêcher les citoyens de s’engager sur le pont, les exposant à de potentiels dangers. Leur présence vise à préserver la sécurité des usagers face à la montée soudaine des eaux.

Dans un bulletin publié en soirée, l’Agence nationale de la météorologie a renouvelé son alerte sur les risques d’inondations dans plusieurs régions du pays, notamment en Haute, Moyenne et Basse Guinée, où des précipitations soutenues sont attendues jusqu’au 9 août.

Il est important de rappeler que, selon les chiffres officiels de l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH), 18 personnes ont perdu la vie dans des inondations depuis le mois de juillet.