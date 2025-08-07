Après son entrée en lice réussie, le syli local affronte l’Ouganda demain vendredi au compte de la deuxième journée du CHAN2024. A 24h du coup d’envoi de ce choc face à l’un des pays hôtes de cette 8ème édition, le sélectionneur guinéen, Souleymane Abedi Camara rassure sur l’état se son groupe et ambitionne de glaner les trois pays face aux ougandais.

L’appétit vient en mangeant dit-on. Après une première saveur lundi dernier, Souleymane Camara et ses hommes visent à nouveau un exploit “On a beaucoup travaillé avec le groupe, surtout sur le mental et la finition. L’essentiel, ce sera de prendre les trois points, que ce soit 1-0 ou 2-0”, a déclaré le technicien guinéen.

Une rencontre délicate

En face, la sélection guinéenne affronte l’Ouganda battu lors de première contre l’Algérie (0-3). Dos au mur, les ougandais visent désormais leur premier succès dans ce tournoi devant leur public à Kampala. Ce qui rend la rencontre encore plus décisive comme le souligne Souleymane Abedi “Ce sera notre match le plus difficile. Ils ne voudront pas perdre deux fois de suite. Il faut les prendre au sérieux, ne surtout pas les sous-estimer […] On est dans une poule de la mort, il faut enchaîner, rester concentrés. On respecte l’Ouganda, mais on joue pour gagner”.

Les troupes guinéennes sont prêtes !

Interrogé sur l’état physique et mental de son, le technicien guinéen a tenu à rassurer. Focus particulièr sur Moussa Moïse Camara, absent à l’entraînement, au lendemain de la victoire contre le Niger « Tout le monde est apte. Moussa Moïse n’est pas blessé” a t-il déclaré.

Ce duel entre guinéens et ougandais est prévu à 17h (GMT) au National Stadium. Un duel explosifet surtout décisif pour la suite de la compétition pour les deux équipes.

Dans la même poule, le leader, l’Algérie affrontera l’Afrique du Sud un peu plutôt dans la journée.