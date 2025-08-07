La Guinée sera bel et bien représentée lors de la 69e cérémonie du Ballon d’Or France Football, grâce à son attaquant vedette Serhou Guirassy, auteur d’une saison 2024-2025 époustouflante. La liste officielle des 30 nommés pour ce prestigieux trophée a été dévoilée par L’Équipe ce jeudi 7 août, et le nom de Guirassy y figure en bonne place.

Après une saison tout simplement stratosphérique, l’attaquant du Borussia Dortmund intègre le cercle très fermé des 30 meilleurs joueurs du monde sur l’exercice 2024-2025. Une distinction qui vient récompenser la montée en puissance du Guinéen, tant par ses statistiques impressionnantes que par les records battus, en club comme en sélection.

Et ce, malgré une saison décevante sur le plan collectif, notamment avec les contre-performances de l’équipe nationale guinéenne. Sur le plan individuel, Serhou Guirassy a impressionné les observateurs et marqué les esprits.

Des statistiques affolantes

Guirassy a disputé 45 matchs toutes compétitions confondues avec le Borussia Dortmund, dont 42 en tant que titulaire. Il a inscrit 34 buts au total. En Bundesliga, il termine deuxième meilleur buteur avec 21 réalisations, et en Ligue des champions, il est co-meilleur buteur de la compétition avec 13 buts en 14 matchs.

L’international guinéen a également brillé lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, où il a marqué 4 buts, finissant là aussi co-meilleur buteur du tournoi.

Avec le Syli national, malgré l’élimination en vue de la CAN 2025, il a terminé meilleur buteur des éliminatoires, inscrivant 6 buts en seulement 4 matchs.

Des records historiques

L’année 2025 restera comme celle des grands records pour l’ancien joueur de Stuttgart.

Pour sa première saison en Ligue des champions, il devient le meilleur buteur africain de l’histoire sur une seule édition de coupes européennes (13 buts), dépassant des légendes du continent comme Mohamed Salah, Didier Drogba, Samuel Eto’o ou encore Sadio Mané.

Il est également devenu le premier joueur africain à inscrire un triplé en phase à élimination directe de Ligue des champions, avec trois buts face au FC Barcelone en quarts de finale.

Arrivé à l’été 2024 à Dortmund, Guirassy a déjà inscrit son nom dans l’histoire du club allemand. Avec 13 buts en Ligue des champions, il est devenu le meilleur buteur du Borussia Dortmund sur une seule édition de la compétition, devançant les anciens records de Robert Lewandowski et Erling Haaland, qui culminaient chacun à 10 buts.

Une injustice réparée ?

L’absence de Serhou Guirassy de la liste du Ballon d’Or 2024 avait fait grand bruit, tant dans la presse que sur les réseaux sociaux. Il sortait alors d’une saison exceptionnelle avec Stuttgart, vice-champion d’Allemagne, au cours de laquelle il avait inscrit 30 buts en 30 matchs. Il avait même terminé deuxième meilleur buteur de Bundesliga. Sur la scène continentale, il s’était hissé sur le podium du Ballon d’Or africain, figurant parmi les joueurs les plus décisifs du continent.

Une confirmation au plus haut niveau

La saison 2024-2025 aura été celle de la confirmation pour Serhou Guirassy.

L’attaquant guinéen s’est imposé comme l’un des meilleurs buteurs d’Europe, performant dans toutes les compétitions : championnat, Ligue des champions, Coupe du Monde des Clubs et matchs internationaux.

Sa nomination au Ballon d’Or 2025 récompense un parcours exceptionnel et assoit son statut de référence offensive mondiale. À 29 ans, Guirassy incarne l’un des plus beaux visages du football africain contemporain.