En marge de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, le Premier ministre guinéen, Bah Oury, a effectué une visite de terrain au Parc urbain d’Abidjan, un ancien site d’enfouissement transformé en un espace écologique et social moderne. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’émuler les réussites ivoiriennes en matière d’assainissement et de développement urbain.

Accompagné du ministre ivoirien de l’Assainissement et de l’Hydraulique, Bouaké Fofana, le chef du gouvernement guinéen a visité les 117 hectares de l’ancienne décharge d’Akouédo, située à une dizaine de kilomètres d’Abidjan, aujourd’hui reconvertie en parc urbain multifonctionnel.

« Nous sommes partis d’un massif de déchets de 10 à 40 mètres de hauteur, que nous avons remodelé pour créer une infrastructure sociale et environnementale au service des populations », a expliqué le directeur du site.

Face à ce modèle de reconversion, Bah Oury y voit une source d’inspiration pour la Guinée, notamment pour la capitale, Conakry, toujours confrontée aux défis posés par la décharge de Dar-es-Salam.

« La poubelle d’Akouédo est devenue un espace très attractif grâce aux transformations opérées. Sous les orientations du Président de la République, notre Gouvernement est résolument engagé dans la fermeture de la décharge de Dar-es-Salam, pour en faire l’un des lieux les plus agréables et appréciés de Conakry », a déclaré le Premier ministre guinéen.

Fermée en 2018 après plus de six décennies d’exploitation, la décharge d’Akouédo constitue aujourd’hui un exemple réussi de réhabilitation environnementale et d’intégration urbaine. Une ambition que la Guinée semble désormais prête à adopter pour améliorer durablement le cadre de vie de ses citoyens.