Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, le Maroc se distingue une nouvelle fois par son engagement exceptionnel en faveur du peuple palestinien.

À travers l’envoi d’une aide humanitaire et médicale d’urgence à destination de Gaza, le Royaume est aujourd’hui le seul pays au monde à intervenir directement sur le terrain, sans passer par une organisation multilatérale ni par une ONG.

Cette aide, distribuée en mains propres aux bénéficiaires dans le calme et le respect de la dignité humaine, témoigne du leadership personnel du Roi Mohammed VI et de la solidarité concrète du Royaume envers les populations palestiniennes.

Déjà en mars 2024, le Maroc avait réalisé une percée logistique inédite en acheminant environ 40 tonnes d’aide humanitaire vers Gaza par voie terrestre via Israël, après un transit aérien par Tel-Aviv. Une première mondiale qui avait été saluée pour son efficacité et sa portée humanitaire.

En opérant sans intermédiaire, le Maroc affirme son autonomie d’action et sa volonté d’apporter une aide rapide, directe et digne aux populations de Gaza et d’Al-Qods. Un engagement fort, incarné par une démarche souveraine et humanitaire.