La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) a franchi une étape majeure ce jeudi 7 août 2024 en lançant une réforme ambitieuse destinée à offrir une couverture maladie complète aux agents de l’État en activité et aux retraités. La cérémonie, présidée par le Colonel Aminata Diallo, Directrice Générale de la CNPS, marque un tournant significatif dans l’amélioration des conditions de vie des fonctionnaires guinéens.

Dans son discours, la Colonelle Aminata Diallo a insisté sur l’importance cruciale de cette initiative, décrivant la couverture maladie comme une “reconnaissance et gratitude envers ceux qui se dévouent au service de l’État”.

Elle a également souligné que cette réforme, mise en œuvre en un temps record de six mois, répond aux engagements du Président et résulte d’une collaboration étroite entre le gouvernement, les syndicats et les organisations de la société civile.

« Cette initiative ne représente pas seulement une avancée administrative ; elle symbolise notre reconnaissance et gratitude envers ceux qui se dévouent au service de l’État, souvent dans des conditions exigeantes. La CNPS a travaillé d’arrache-pied pour garantir une mise en œuvre réussie de cette réforme. Nous avons défini un tarif conventionnel pour les remboursements, élaboré un parcours de soins structuré pour assurer une prise en charge fluide et conçu une feuille de soins pour une gestion efficace des prestations », a déclaré Aminata Diallo.

Le nouveau système de couverture maladie propose un panier de soins complet, comprenant consultations, soins infirmiers, hospitalisations, médecine générale, examens de biologie, actes d’imagerie médicale et produits pharmaceutiques essentiels. Des conventions ont été signées avec divers établissements de santé à travers le pays pour garantir un accès universel à des soins de qualité, quel que soit le lieu de résidence des bénéficiaires.

Ousmane Sylla, représentant des retraités, a exprimé sa profonde satisfaction : « Depuis l’indépendance, les agents de l’État devaient assumer eux-mêmes leurs frais médicaux. Aujourd’hui, cette réforme allège un fardeau financier considérable pour de nombreuses familles. En tant que syndicaliste de longue date, je suis ravi de voir ce rêve se concrétiser après soixante ans de lutte. »

Entrée en vigueur depuis le 1er août 2024, cette réforme constitue une avancée majeure dans la promotion du bien-être des agents publics guinéens.

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Oumar Diouhé Bah, a salué cette initiative comme un tournant décisif dans l’engagement envers les fonctionnaires. « La protection sociale en matière de santé nécessite de prendre en compte l’étendue des services nécessaires et leur coût. Cette initiative repose sur les principes d’équité et de solidarité. Le ministère accompagnera la CNPS pour garantir le respect des accords et assurer une couverture adéquate pour tous les agents de l’État », a-t-il affirmé.

Abdoulaye Camara, représentant du mouvement syndical, a réaffirmé le soutien continu des syndicats dans l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. « Malgré les scepticismes initiaux, cette couverture maladie universelle prouve la justesse de notre démarche en faveur d’une protection sociale renforcée. »

Cette réforme inaugure une nouvelle ère pour les agents de l’État Guinéen, assurant une protection sociale accrue et une reconnaissance de leur dévouement. Sous la direction du Colonel Aminata Diallo, en collaboration avec le gouvernement et les partenaires de santé, la CNPS continue de travailler pour améliorer et étendre cette couverture, garantissant ainsi un accès équitable aux soins pour tous.

Le Premier ministre Bah Oury a conclu cette cérémonie en soulignant l’importance de cette réforme pour le développement humain en Guinée. « Aujourd’hui, notre État remplit une mission essentielle envers ses citoyens. La santé est une question centrale pour valoriser notre capital humain. Cette initiative représente un premier acte majeur de redevabilité, démontrant que la Guinée progresse dans la bonne direction. »

En organisant cette cérémonie de lancement, la CNPS ne se contente pas de marquer le début d’une nouvelle ère en matière de protection sociale, mais elle entend également sensibiliser l’ensemble des parties prenantes à l’importance de ce programme. L’objectif est d’assurer une compréhension claire des mécanismes de fonctionnement, de prise en charge et d’éligibilité à cette couverture maladie, tout en mettant en avant les avantages tangibles pour les bénéficiaires.