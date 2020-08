Au terme de deux jours de congrès au palais du peuple, le Rpg Arc-en-ciel a choisi Alpha Condé comme candidat à la présidentielle du 18 octobre prochain. Un choix que le ministre de la Jeunesse justifie par une volonté de «changement dans la continuité».

Selon Mouctar Diallo, «le président de la République donnera sa réponse formelle à partir des discussions et consultations qu’il aura avec toutes les partis prenantes du processus qui doivent le rassurer sur les perspectives et quand il sera convaincu qu’il y a une forte dynamique dans le changement qualitatif, et l’amélioration des conditions de vie des guinéens qui constituent l’objet de sa politique», explique-t-il.

Le ministre de la jeunesse précise qu’Alpha Condé souhaite d’abord «s’assurer que les préoccupations du peuple seront les priorités de la gouvernance et que les jeunes et femmes constitueront le centre des toutes les formulation des politiques publiques. C’est au sortir de tout cela qu’il donnera formellement sa réponse sur sa candidature qui lui ai proposé par le RPG arc en ciel et les partis alliés».

Publicité

Et d’ajouter que «Alpha Condé va aller dans le sens de la demande largement formulée par le peuple. Ça peut être un challenge pour lui de continuer à relever les autres défis qui interpellent la Guinée pour améliorer les conditions de vie des guinéens, car nous sommes dans l’optique de changement dans la continuité».

Adama Hawa Bah