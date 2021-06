De l’or a été trouvé à Kounsitel dans la préfecture de Gaoual ces dernières semaines et depuis, c’est la ruée vers l’or dans ce nouvel eldorado.

Depuis quelques jours, des milliers d’orpailleurs venus de partout du pays et même de la sous-région, notamment des orpailleurs venus des mines de Siguiri au sud-est du pays, se ruent vers Kounsitel à une dizaine de kilomètre de Gaoual.

Sur la nationale Mamou – Labé que nous avons parcouru ce 05 juin 2021, les convois de motos et de minibus chargés de motos et personnes sur le toit ne tarissent pas.

Guinéens, maliens, burkinabés, sénégalais, ghanéens, nigériens etc, nous avons rencontré toutes ces nationalités ce lundi 7 juin 2021 au carrefour Tinkisso de Labé qui représente l’un des nombreux lieux de regroupements de ces convois dans la ville.

« Nous avons appris depuis Doko à Siguiri où nous étions que de l’or a été trouvé en abondance près de Labé dans une localité appelée Kounsitel, on nous a dit qu’actuellement on ne creuse que moins de 50 centimètres pour avoir l’or, nous avons donc décidé de venir voir de nous même, la majorité des sites touristiques de Siguiri se vident pour venir ici » nous confie Mamadi un des nombreux motards à destination de ce nouvel eldorado.

Pour cet orpailleur burkinabè qui se vante d’avoir une expérience de plus de 20 ans dans la recherche d’or, ce sont ses compatriotes qui ont le plus de connaissance dans la recherche de ce métal précieux. Pour Boukary, « vous savez, on le dit souvent, ce sont nous les burkinabés qui ont le plus d’expérience dans le travail de l’or ici en Afrique de l’Ouest. Moi j’ai travaillé au Sénégal, c’est nous qui avons ouvert les mines artisanales à Sabodala [Kedougou ndlr] avant qu’elle ne soit cédée à la société, au Mali aussi j’ai travaillé dans l’or avant de venir en Guinée à Siguiri et aujourd’hui je vais à Kounsitel. Nous y allons parce que paraît-il l’or y est en abondance ».

Après quelques jours d’exploitation, l’environnement en subit déjà les conséquences, selon des témoins qui reviennent des lieux, plusieurs arbres sont abattus, munis de détecteurs d’or, les orpailleurs n’hésitent pas à tout rafler sur leur passage pour avoir le filon.