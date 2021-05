Selon Me Salifou Beavogui, 30 des personnes arrêtées dans le cadre des violences post-électorales liées au scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, ont été libérées pour délit non constitué, et le reste transféré devant le tribunal criminel de Dixinn ce vendredi 07 mai 2021.

C’est un ouf de soulagement pour le collectif des avocats des détenus politiques.

« Il s’agit de 30 opposants qui ont été libérés cet après-midi, les autres ont été renvoyées devant le tribunal criminel de Dixinn. Nous allons nous battre maintenant pour faire programmer le dossier. Mais ce qu’il faut préciser, c’est que parmi les 30 libérés, il n’y a pas les grandes figures de proue. (…). C’est pour nous un début de soulagement. Le dossier a quitté désormais le tribunal pour enfant, il est devant le tribunal criminel de Dixinn. Ça nous décharge et met un terme au calvaire lié à ces 30. Il va falloir qu’on se retrouve, pour examiner notre possible retour dans le dossier. Parce, nous allons maintenant inéluctablement vers le procès », a annoncé Me Béa dans les colonnes de mosaïqueguinee.