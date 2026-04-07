Élections du 24 mai : la HAC met en garde contre toute propagande avant la campagne

À moins de deux mois des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a, dans un communiqué publié ce mardi 7 avril, mis en garde les médias contre toute diffusion de messages de propagande avant l’ouverture officielle de la campagne électorale.

La HAC rappelle qu’il est « formellement interdit, jusqu’à l’ouverture officielle de la campagne fixée par décret du président de la République, de diffuser tout message à caractère de propagande électorale ».

L’institution précise que les médias doivent s’abstenir de :

diffuser des spots publicitaires, chansons ou clips valorisant un candidat ou un parti politique ;

publier des publi-reportages ou articles commandités visant à influencer le vote des électeurs ;

accorder un temps d’antenne préférentiel ou exclusif à un candidat potentiel sous couvert de couverture médiatique ;

relayer toute propagande politique déguisée en faveur d’un projet de candidature aux élections législatives et communales.

La HAC insiste sur le respect des principes d’« équité, neutralité et impartialité » dans le traitement de l’actualité politique et avertit que tout manquement à ces consignes expose les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle appelle enfin l’ensemble des acteurs au sens de la responsabilité afin de garantir un processus électoral « apaisé, transparent et équitable ».