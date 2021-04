Dans son exposé sur la déclaration de la politique générale du gouvernement ce mercredi, le Chef du gouvernement a démontré l’engagement du gouvernement à entamer des chantiers et de poursuivre plusieurs autres. De ce fait, Kassory Fofana a indiqué qu’un vaste programme d’urgence serait en exécution pour y apporter des solutions appropriées.

«C’est un enjeu majeur pour favoriser la mobilité des personnes et des biens. C’est même un impératif économique. Le Gouvernement entend poursuivre le vaste programme de réhabilitation et de construction des routes, en vue d’améliorer la desserte intérieure et l’accès aux pays voisins. Les travaux entrepris et à entreprendre vont privilégier le désenclavement des zones de production et de forte concentration humaine. Plus concrètement, le Gouvernement envisage, notamment dans son programme d’aménagement infrastructurel, le revêtement en bitume de 1.500 km de routes nationales et préfectorales et de 825 km de voiries urbaines», a dit le Premier ministre.

Il a rappelé plusieurs chantiers déjà en cours, comme: les travaux de reconstruction et d’élargissement de l’axe Coyah-Dabola, Dabola-Kouroussa, Coyah-Forécariah.

«Dans les grandes agglomérations comme Conakry, la construction d’échangeurs aux grands carrefours permettra, à moyen terme, de décongestionner le trafic urbain. Nous envisageons également le développement du transport fluvial ainsi que du transport ferroviaire. La mise aux normes du Port autonome de Conakry et son extension en feront un des principaux ports de la sous-région. Il sera prolongé avec la création d’une plateforme de logistique à Kagbélèn. Au plan aéroportuaire, l’extension de l’Aéroport international de Gbessia, à Conakry, permettra une mise aux normes internationales. De même, les 11 plateformes aéroportuaires que compte notre pays vont être réhabilitées et modernisées pour relancer le transport aérien intérieur. Pour renforcer le système de mobilité urbaine, le Gouvernement s’engage à mettre en œuvre les recommandations du Plan de déplacement urbain (PDU). La gestion des transports publics de Conakry va notamment être confiée à une société publique ad hoc en lieu et place du ministère des Transports qui assure actuellement l’exploitation du réseau d’autobus. Le parc national en moyens de transports urbains et interurbains sera bientôt renouvelé grâce au système de crédit qui est sur le point d’être mis en place en faveur de nos concitoyens du secteur des transports», ajoute Kassory Fofana.