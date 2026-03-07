Le gouvernement guinéen a annoncé la dissolution de 40 partis politiques pour « manquements à leurs obligations légales ». La décision a été rendue publique tard dans la nuit du vendredi 6 mars 2026 à la télévision nationale, à travers un arrêté du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD).

Parmi les formations concernées figurent plusieurs poids lourds de la scène politique guinéenne, notamment l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo, le Rassemblement du Peuple de Guinée Arc-en-ciel (RPG-AEC) de l’ancien président Alpha Condé, ainsi que l’Union des Forces Républicaines (UFR) de Sidya Touré. Les leaders de ces partis vivent actuellement en exil.

Selon l’arrêté, la dissolution entraîne la perte immédiate de la personnalité morale et du statut juridique des formations visées. En conséquence, « toutes les activités politiques menées au nom de ces partis sont interdites sur l’ensemble du territoire national ainsi que dans les missions diplomatiques ».

Le texte précise également que les sièges nationaux et les représentations déconcentrées des partis dissous seront mis sous scellés, tandis que leurs patrimoines seront placés sous séquestre. Un liquidateur sera par la suite désigné pour organiser la dévolution des biens.

Cette décision intervient dans un contexte politique sensible, marqué par les préparatifs des élections législatives couplées aux communales prévues le 24 mai 2026.

Liste complète des partis dissous

Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG)

Parti du Renouveau et du Progrès (PRP)

Rassemblement du Peuple de Guinée Arc-en-ciel (RPG-AEC)

Bloc pour l’Alternance en Guinée (BAG)

Parti du Peuple de Guinée (PPG)

Union pour le Changement de Guinée (UCG)

Mouvement pour la Solidarité et le Développement Durable (MSDD)

Parti Libéral Démocrate (PLD)

Parti Guinéen pour la Solidarité et le Développement (PGSD)

Synergie des Guinéens pour le Progrès (SGP)

Rassemblement pour le Développement Intégré de la Guinée (RDIG)

Rassemblement guinéen pour l’Unité et le progrès (RGUD)

Parti pour la Démocratie et le progrès (PDP)

Parti Serviteur du Peuple (PSP)

Parti Nouvelle Vision (PNV)

Parti Guinéen du Peuple (PGP)

Rassemblement pour la Paix et le Développement (RPD)

Parti du Rassemblement National pour le Développement (PRND)

Parti HAFIA

Front National pour le Développement (FND)

Parti du Travail et de la Solidarité (PTS)

Parti des Écologistes guinéens (PEG)

Parti Socialiste (PS)

Génération Citoyenne (Ge-Ci)

Les Sociaux-Démocraties de Guinée (SDG)

Union Nationale pour l’Égalité et le Développement (UNED)

Union pour une Guinée Nouvelle (UGN)

Génération pour la Réconciliation, l’Union et la Prospérité (GRUP)

Alliance des Démocrates Indépendants Écologistes de Guinée (ADIEG)

Alliance Nationale pour le Progrès (ANP)

Guinée pour la Démocratie et l’Équité (GDE)

Guinée Unie pour le Développement (GUD)

Parti de la Révolution africaine populaire de Guinée (PRPAG)

Parti de l’Unité et du Progrès (PUP)

Union des Forces Démocratiques (UFD)

Union des Forces Républicaines (UFR)

Parti Démocratique de Guinée – Rassemblement Démocratique Africain (PDG-RDA)

Union pour le Progrès de la Guinée (UPG)

Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement (UGDD)

Alliance pour le Renouveau National (ARENA)