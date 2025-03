Le collectif des avocats de Kassory Fofana a animé un point de presse ce vendredi 7 mars 2025. À cette occasion, Me Dinah Sampil, un des conseils de l’ancien premier a fustigé la décision rendue par la chambre de jugement de la CRIEF.

Le 20 février dernier, l’ancien premier ministre a été retenu coupable de détournement des deniers publics et condamné à 5 ans de prison et au paiement d’une amende de 2 milliards GNF. “La condamnation prononcée contre la CRIEF est fallacieuse et ridicule, elle est erronée, elle ne se justifie par rien du tout”, a martelé Me Dinah Sampil.

En outre, l’avocat affirme que la décision a été rendue “en violation flagrante d’une règle universelle de droit qui interdit à un magistrat de connaître la même affaire plus d’une fois. C’est-à-dire qu’un juge ne peut pas juger et réjuger. Dans le cas d’espèce, le président Soumah qui a prononcé cette condamnation avait siégé lors de l’audience du 13 décembre l’audience qui avait autorisé l’évacuation de M. Ibrahim Kassory Fofana vers un centre spécialisé que le même juge revienne pour se dédier et rentrer en condamnation contre la même personne il va s’en dire qu’il viole là une règle universelle parce que dans tous les pays du monde il est reconnu et admis que le même magistrat ne peut pas statuer deux fois sur la même question qui lui est soumise. Ceci étant, vous allez constater que la décision qui a été rendue repose essentiellement sur ce qu’il a appelé le constat de refus de M. Ibrahim Kassory Fofana en disant que la non-comparution de M. Ibrahima Kassory Fofana à la barre pour les débats contradictoires permettant d’asseoir une conviction de la cour sur l’utilisation réelle de la somme de 15 milliards de francs de la MAMRI démontre sa mauvaise foi et le rend coupable des faits de détournement dudit délit. Voyez combien de fois par cette formulation, la décision est légère. Elle est légère en ce sens que chacun sait que M. Ibrahima Kassory Fofana n’est pas allé à la clinique pasteur de lui-même. C’est suite à une crise qu’il a piquée au niveau de la maison centrale de Conakry et qui a nécessité son évacuation. Les diagnostics posés à ce niveau ont révélé qu’il souffre d’un mal dont le traitement ne peut pas être administré à la République de Guinée faute de spécialistes et d’équipements adéquats à cet effet.”

Me Dinah Sampil indique que huit rapports médicaux ont été produits pour dire que Kassory est malade au point qu’il ne peut ni s’asseoir, encore moins se tenir debout. “Alors comment un magistrat avec tout le respect, la considération et l’objectivité qui accompagnent cette qualité peut affirmer qu’un tel prévenu a refusé de venir ?”, s’est-il interrogé affirmant qu’il aurait été mieux qu’il affirmait que Kassouri était dans l’incapacité de se déplacer. Ce qui a fait qu’il n’a pas pu comparaître. “On l’aurait mieux compris. Mais que malgré cette non-comparabilité, on l’aurait mieux compris et sa contribution pour cause d’incapacité physique est quand même entrée en condamnation. Alors, cela est faux du fait que les rapports médicaux, d’un côté, et le constat posé par les mêmes juges qui se sont déplacés de leur siège à l’hôpital où est admis M. Ibrahima Kassory Fofana, ils ont constaté par eux-mêmes que le monsieur ne peut pas comparaître à la barre.”