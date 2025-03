Dans le cadre du «Programme d’Appui à l’Insertion et à l’Emploi Décent par la Formation Professionnelle (PAIED-FP)», cofinancé par l’Union européenne, l’Agence française de développement et la Coopération allemande au développement, et mis en œuvre par Enabel, l’AFD et la GIZ, un important lot de matières d’œuvre a été remis au Centre d’Apprentissage et de Formation Post-Primaire et Secondaire (CAFPPS) de Kipé, situé à Conakry. L’objectif est d’améliorer les conditions de formation et d’apprentissage dans ce centre de formation professionnelle.

Le don, remis par Enabel, est composé de ressources adaptées aux différentes filières de formation, à savoir la couture, la coiffure et la restauration.

Lors de la remise, l’expert en formation et insertion à Enabel, Sylla Mohamed Damaye, a rappelé l’importance de cette action pour l’amélioration de la qualité de la formation technique en Guinée. « Le premier objectif est d’améliorer la qualité de la formation et l’obtention d’emplois décents pour les jeunes formés. Dans ce cadre, nous avons mené plusieurs activités qui ont révélé que le centre avait besoin de matières d’œuvre, mais aussi d’équipements pour bien fonctionner et assurer une meilleure qualification des jeunes », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il a souligné que le projet PAIED-FP vise non seulement à renforcer les compétences des jeunes apprenants, mais aussi à améliorer les conditions de travail des formateurs. « Tout ce matériel a été acheté pour aider les apprenants à se perfectionner, mais aussi pour soutenir les formateurs dans leur propre évolution», a-t-il ajouté.

Sylla Mohamed Damaye a également évoqué les activités futures qui accompagneront cette remise. À partir de la rentrée prochaine, le PAIED-FP prévoit l’acquisition d’équipements spécifiques pour les trois filières concernées, à savoir la couture, la coiffure et le bar-restaurant. En outre, il est prévu de renouveler ce don chaque année, assurant ainsi une continuité dans l’appui aux centres de formation. Il a précisé que l’objectif ultime est de faire du CAFPPS de Kipé un centre d’excellence professionnelle.

De son côté, Madame Diallo Halimatou Diaby, directrice du CAFPPS de Kipé, a salué la remise de ces matières d’œuvre, soulignant leur impact direct sur la qualité de l’apprentissage des apprenants. « Cela va permettre d’améliorer la qualité de la formation et de faciliter l’accès de nos jeunes au marché du travail », a-t-elle déclaré.

Elle a également adressé un appel aux autorités pour qu’elles renforcent davantage les conditions de travail des formateurs, souvent issus du secteur informel. Bien que très engagés, ces formateurs ne bénéficient pas toujours des moyens adéquats pour offrir une formation de qualité. « Nous demandons des primes d’encouragement pour que ces formateurs restent motivés et continuent à œuvrer pour le bien des jeunes », a-t-elle plaidé.

Pour sa part, Hassimiou Souaré, directeur national de l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle Post-Primaire et Secondaire (DNAFPPS), a assuré que les matières d’œuvre seraient utilisées de manière optimale. Il a insisté sur le fait que ces ressources sont cruciales pour les travaux pratiques, qui constituent un élément clé de la formation dans les métiers techniques. « La formation ne peut être efficace sans des matières d’œuvre appropriées. Grâce à cet appui, nos apprenants pourront se perfectionner et se préparer au mieux pour l’emploi », a-t-il souligné.

Il est à souligner que cette cérémonie de remise de matières d’œuvre acquises grâce aux fonds de l’Union européenne et remises par Enabel, le partenaire de mise en œuvre, a été réalisée en parallèle au CAFPPS de Kipé et au CFP de Kindia. Ce soutien marque un tournant dans l’amélioration de la formation professionnelle en Guinée. Avec un engagement renouvelé de la part des partenaires techniques et financiers et des autorités nationales, ces appuis renforceront la préparation des jeunes Guinéens aux métiers techniques et leur offriront des opportunités d’emploi.

Rappelons pour finir que le PAIED-FP, financé à hauteur de 26,5 millions d’euros (environ 245 milliards de francs guinéens), est exécuté sur une période de 60 mois, avec pour objectif global de contribuer à améliorer l’accès des jeunes femmes et hommes à des emplois décents, une ambition partagée avec les autorités guinéennes.