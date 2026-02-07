Face aux critiques sur la gestion de l’immigration irrégulière et les menaces de restrictions de visas, le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a tenu un discours sans concession devant une délégation de l’Union européenne. Il a dénoncé les pratiques jugées humiliantes à l’encontre de migrants guinéens et mis en garde contre toute détérioration des relations entre Conakry et Bruxelles.

Lors d’une rencontre d’échanges consacrée aux questions de migration irrégulière, tenue dans les locaux du ministère des Affaires étrangères ce védredi 6 janvier 2026, avec une délégation de l’Union européenne, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a dénoncé le traitement réservé à certains migrants guinéens en situation irrégulière. Il a notamment insisté sur la nécessité de préserver la dignité des ressortissants guinéens concernés.

« C’est pourquoi nous allons travailler avec vous pour trouver des solutions pratiques, pragmatiques, avec les cadres, pour voir, mais à la limite de la dignité de nos concitoyens. La dignité », a déclaré le chef de la diplomatie guinéenne, appelant à tirer les leçons des expériences passées.

Revenant sur certaines pratiques de rapatriement, Morissanda Kouyaté a exprimé son désaccord avec les méthodes qu’il juge humiliantes. « Mettons derrière nous ces images regrettables de gens menottés, jetés dans des charters, humiliés. Les identifications par téléphone cellulaire ne marcheront pas. Soyons sûrs, soyons d’accord sur ça. Il s’agit de la dignité et des droits des personnes. On ne peut pas au détour d’un téléphone dire “vous le reconnaissez, alors mettez-le dans le charter, non” », a-t-il martelé.

Face aux informations relayées par la presse faisant état d’un éventuel refus de l’Union européenne d’accorder des visas à certains pays africains, dont la Guinée, le ministre s’est montré ferme dans sa réaction.

« Les villageois, 99 % des Guinéens ne veulent pas aller en Europe. C’est une infime partie qui veut partir. Donc, ça ne nous effraie pas. Là, on va faire l’article 25. Les visas vont durer. Si les visas durent, nous aussi les visas dureront chez vous. Et ça, ce serait malheureux qu’une institution aussi importante dans le monde soit en conflit avec notre pays », a-t-il averti, plaidant pour des actions concertées afin d’éviter toute escalade diplomatique entre la Guinée et l’Union européenne.

Se voulant rassurant, Morissanda Kouyaté a toutefois appelé à la coopération et au dialogue. « Ce n’est pas bon ni pour l’Union Européenne, ni pour la Guinée. Évitons cela. Travaillons. Rien ne sera restreint », a-t-il conclu.