À l’occasion de la remise des financements aux bénéficiaires des appels à projets fonio et fruits, tenue ce mardi 6 janvier 2026, le Premier ministre, Bah Oury, a réaffirmé la vision du gouvernement en matière de développement agricole. Il a, à cette occasion, exhorté les opérateurs économiques à investir davantage dans ce secteur stratégique.

S’exprimant devant les acteurs agricoles réunis pour la circonstance, le chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance de la mise en place d’infrastructures de stockage adaptées. Selon lui, la construction d’entrepôts modernes permettrait de conserver les produits agricoles sur la durée et de limiter considérablement les pertes post-récoltes.

« À partir d’une capacité de stockage relativement suffisante, on peut réguler le marché des produits agricoles. On peut même, à partir de là, envisager la transformation, puisque les unités industrielles auront de la matière première », a-t-il expliqué.

Bah Oury a insisté également sur la nécessité d’impliquer davantage les commerçants dans la dynamique agricole. « Donc c’est pour dire qu’il faut que nous allions de plus en plus avec agressivité à amener nos commerçants à se rendre compte qu’ils peuvent faire beaucoup plus d’argent en investissant dans le secteur agricole », a-t-il déclaré.

Toutefois, le Premier ministre a tenu à préciser que l’investissement des opérateurs économiques dans l’agriculture ne signifie pas nécessairement qu’ils doivent se lancer dans la production. « Mais créer l’infrastructure susceptible de permettre aux petits producteurs et aux autres producteurs de monter en échelle. Et c’est cela qui permettra, dans un second temps, l’industrialisation et la transformation », a-t-il souligné.

Affichant sa détermination, Bah Oury a exprimé l’espoir qu’« en 2026, on va aller avec plus de vigueur dans cette direction », afin de renforcer durablement la contribution du secteur agricole à la croissance économique nationale.