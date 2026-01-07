Le Colonel Claude Pivi, ancien haut responsable militaire condamné pour crimes contre l’humanité dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009 au stade du même nom, est décédé en détention ce mardi 6 janvier 2026. L’annonce de sa mort a suscité une vive émotion, notamment chez son avocat, maître Abdourahamane Dabo.

Interrogé par notre rédaction, Me Dabo confie : « J’ai accueilli cette nouvelle avec consternation. La douleur était énorme, à tel point que je ne saurais la contextualiser. Je profite d’ailleurs de votre média pour présenter toutes mes condoléances à la République et à sa famille biologique, ses proches. »

Selon lui, le Colonel Pivi est mort sans avoir pu mener à terme sa démarche judiciaire. « Ce monsieur qui se couche aujourd’hui est parti avec la soif de laver son honneur et son image, c’est-à-dire de rétablir sa dignité à la suite de la condamnation qui lui a été impliquée lors du procès », a déclaré l’avocat, visiblement affecté.

Interrogé sur l’état de santé de son client et les conditions de sa prise en charge médicale en détention, Me Dabo reste prudent : « Il y a des questions techniques que je ne veux pas aborder pour le moment. J’ai eu des rencontres tout à l’heure avec le procureur général. À la suite de cette situation, je serai en mesure de vous communiquer certains détails au fur et à mesure. »

Alors que le parquet a annoncé une autopsie, l’avocat n’exclut pas de demander une contre-expertise indépendante, mais estime qu’il est encore prématuré de se prononcer. « Nous verrons l’opportunité après la réception des documents et tous les détails qui s’ensuivront lors de la prise en charge par les autorités judiciaires », a-t-il indiqué.

Me Dabo déplore également le manque d’implication des avocats dans les démarches en cours : « Les conseillers devraient être associés à toutes ces démarches pour éviter qu’il y ait des supputations et des fuites en avant. Ce côté-là est quand même à déplorer un peu. »

En attendant les conclusions officielles sur les causes exactes du décès, l’avocat appelle à la retenue et à la transparence : « Nous ne pouvons que nous remettre, en attendant de comprendre les circonstances et tous les détails liés à son décès. »