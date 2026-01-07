Candidat malheureux à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, Abdoulaye Yéro Baldé, du Front démocratique de Guinée (FRONDEG), a adressé un message de gratitude à ses partisans qui ont porté sa candidature. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur a, dans le même élan, appelé à l’unité et à la mobilisation en vue des prochaines étapes de son engagement politique.

Dans son message, il a salué l’implication constante de ses soutiens tout au long de la campagne. « Tout au long de cette campagne, vous avez été présents, engagés, solidaires, infatigables. Vous avez porté haut notre idéal d’une Guinée plus juste, plus démocratique, plus fraternelle. Grâce à vous, notre message a résonné dans chaque quartier, chaque village, chaque ville. Grâce à vous, l’espoir est de nouveau permis », a-t-il déclaré, exprimant également sa fierté d’avoir pris part au processus électoral.

Revenant sur la dynamique citoyenne suscitée par sa candidature, Abdoulaye Yéro Baldé a insisté sur la portée de cet engagement collectif. « Je suis fier d’avoir mené ce combat à vos côtés. Fier de l’élan citoyen que vous avez incarné. Fier de la dignité avec laquelle vous vous êtes mobilisés. Votre engagement est la preuve que, partout dans notre pays, des femmes et des hommes croient encore en la politique comme levier de transformation, en la République comme promesse partagée », a-t-il souligné.

Crédité de 6,59 % des suffrages pour sa première participation à une élection présidentielle, le candidat du FRONDEG entend inscrire son action dans la durée. Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre le combat politique engagé avec ses partisans : « Le chemin que nous avons tracé ensemble ne s’arrête pas ici. Il se prolonge, avec la même exigence, la même foi, la même volonté de bâtir un avenir digne pour notre peuple ».