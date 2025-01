Pour la première fois, la Guinée sera représentée à la coupe du monde masculine senior de Handball.

Le Syli Handball Hommes prendra part à la Coupe du monde prévue du 14 janvier au 02 février 2025 en Croatie en Norvège et au Danemark.

Cette qualification historique de la Guinée a fait réagir le Ministre des sports et de la jeunesse. “En effet, depuis notre indépendance en 1958, c’est la première fois qu’une équipe senior guinéenne est qualifiée pour une coupe du monde de sa catégorie. Félicitations à la Fédération Guinéenne de Handball, aux athlètes sélectionnés et à l’encadrement technique. Nous souhaitons à nos athlètes handballeurs et à leur encadrement technique, une participation honorable qui ouvrira inéluctablement le chemin aux autres disciplines individuelles et collectives pratiquées en Guinée ou à l’étranger par nos compatriotes à travers des équipes masculines et féminines de toutes les catégories”, s’est réjouit Kéamou Bogola Haba.

Lors de cette 9ème édition, la Guinée évoluera dans le poule D en compagnie de de la Hongrie, des Pays-Bas et de la Macédoine du Nord.