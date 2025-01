Le president français s’est exprimé ce lundi 6 janvier 2024 à Paris devant les ambassadeurs français. A cette occasion, Emmanuel Macron a évoqué la fermeture des bases militaires françaises en Afrique.

Dans son discours, Macron a affirmé que c’est la France qui a initié et proposé aux dirigeants africains la fermeture de ses bases sur le continent. “Nous avons proposé aux chefs d’État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très polis, on leur a laissé la primauté de l’annonce. Et vous ne vous trompez pas. Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu’on est polis, corrects et qu’on se réorganise nous-mêmes, qu’il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant qu’ils sont chassés d’Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l’armée française ou même la réorganiser. Mais on l’a assumé ensemble. C’est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d’ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau”, a affirmé le chef d’État français.

Du berger à la bergère, le Premier ministre sénégalais a réagi via les réseaux sociaux. Pour le cas spécifique du Sénégal, Ousmane Sonko a démenti les affirmations du preisdent français.

“Le Président Emmanuel Macron a affirmé aujourd’hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l’ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c’est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l’annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n’a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté , en tant que pays libre, indépendant et souverain”, a déclaré le chef du gouvernement sénégalais.

“Aucun pays africain ne serait aujourd’hui souverain, si la France ne s’était déployée”, a ajouté Macron.

Et Sonko lui répond : “la France n’a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l’Afrique sa sécurité et sa souveraineté”, a-t-il répliqué, soulignant, au contraire, que “la France a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel”.

Ousmane Sonko a rappelé au Président Macron que “si les soldats Africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s’étaient pas déployés lors la deuxième guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait, peut être aujourd’hui encore, Allemande”, a-t-il conclu.