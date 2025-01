La condamnation d’Aliou Bah, ce mardi 7 janvier 2025, par le tribunal de première instance de Kaloum à deux ans d’emprisonnement ferme pour offense et diffamation contre le chef de l’État, suscite de vives réactions au sein de la classe politique guinéenne. Faya Millimouno, leader du Bloc Libéral, a dénoncé “un recul de la démocratie”.

“Aujourd’hui, nous assistons à un recul très dangereux par rapport à tous les acquis démocratiques, à tous les acquis en matière de droits et de libertés. C’est-à-dire qu’on est désormais dans la culture de la pensée unique dans notre pays”, a dénoncé Faya Millimouno, joint au téléphone par Guinee360.

Selon lui, cette condamnation résulte de la volonté de faire taire toutes voix critiques envers les autorités de la transition. “ la Guinée a connu un parti unique, c’est-à-dire la pensée unique, pendant 26 ans. Revenir à cela ne peut pas nous donner un résultat différent. La liberté de la presse est clairement muselée aujourd’hui. On a les médias les plus écoutés, les plus suivis, qui sont éteints. Le CNRD ne veut pas entendre parler quelqu’un qui donne un point de vue différent, qui donne une appréciation différente”, a-t-il déploré, avant d’avertir les autorités de la transition.

“Cela ne va pas nous empêcher d’exprimer ce que nous pensons par rapport à la conduite des affaires de notre pays (…) On est prêts”, a-t-il averti.

Toutefois, Faya Millimouno reste confiant quant à l’issue du procès en appel devant la cour d’appel de Conakry.

Alphonse Iffono.