Lansana Kouyaté sera de retour au bercail le mardi 11 janvier 2022. A travers un communiqué publié jeudi 07 janvier 2021, la direction nationale du parti a invité ses militants et sympathisants de se retrouver à leur siège afin de lui réserver un accueil chaleureux.

Ci-dessous le communiqué du PEDN

Longtemps absent du pays, le président du Parti de l’Espoir pour le développement national (PEDN) et ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté arrive mardi, 11 janvier prochain à Conakry. C’est le bureau exécutif national du Pedn qui l’a annoncé.

Le Bureau Exécutif National porte à la connaissance des Militantes, Militants et Sympathisants du PEDN et de l’ensemble du Peuple de Guinée que SEM Lansana KOUYATE, Président du Parti, regagnera Conakry ce Mardi 11 Janvier 2022 à 14 heures.À cet effet, il invite ses Militantes, Militants et Sympathisants à se retrouver au siège national du Parti, dans la discipline et le respect des mesures sanitaires qui caractérisent le PEDN, pour lui réserver un accueil digne dû à son rang.

Au siège national du Parti sis à Ratoma Bonfi, le Président Lansana Kouyaté communiera avec les Militantes, Militants et Sympathisants du Parti.

Conakry 07 Janvier 2022

LE BUREAU EXECUTIF NATIONAL »