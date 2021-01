Il s’agit de Kankouba Diallo âgé de 7 ans qui a été violée par un jeune mécanicien du nom de Mamady Sanoh. Selon nos informations, les faits se sont produits dans la journée du mercredi 06 janvier 2021 dans une maison inachevée aux environs de 14 heures. Cet acte s’est passé à Kôdaa, un secteur relevant du district de Oudoula, sous-préfecture de Doko.

Le jeune mécanicien, réparateur de machine concasseure a été surpris en plein ébat sexuel avec la fille.

Mamady Sanoh puisqu’il s’agit de lui, a reconnu les faits après avoir été sauvagement battu par les riverains.

Grâce à l’intervention des force de l’ordre venus de Doko, Mamady Sanoh a été sauvé et conduit à la gendarmerie territoriale de Siguiri pour des fins d’enquêtes.

Quant à la victime Kankouba Diallo, elle a été conduite à la maternité de l’hôpital préfectoral de Siguiri.

«A sa réception, nous avons trouvé que le saignement était abondant sur le coup elle a été conduite au bloc sous l’anesthésie générale et là nous avons trouvé que la plaie du viol était de trop et très très grave sur la fillette. C’est ainsi que nous avons constaté qu’il y avait une déchirure vaginale avec une hémorragie abondante. On a pu faire arrêter le saignement. J’ajoute également que l’enfant n’avait plus assez de sang.», a déclaré le médecin Dr Tassy Bérété.

Billy Nankouman Keita, correspondant de Guinee360 à Siguiri.