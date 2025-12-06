Le chanteur guinéen Azaya, souvent surnommé « le Messi de la musique guinéenne », se produira sur la scène prestigieuse de l’Arena Grand Paris le samedi 13 décembre 2025. Une étape majeure dans la carrière de cet artiste incontournable, soutenu pour l’occasion par la star Djelykaba Bintou, avec qui il a longtemps formé un couple emblématique de la scène musicale guinéenne.

Figure de proue de la musique mandingue depuis plus d’une décennie, Azaya s’est imposé comme l’un des artistes les plus populaires d’Afrique de l’Ouest. Ses titres, portés par une sensibilité authentique et des sonorités profondément ancrées dans la tradition, ont su toucher un public intergénérationnel et fédérer des millions de fans.

Sur sa page Facebook, Djelykaba Bintou a lancé un vibrant message de soutien : « Tous à l’Arena le 13 décembre pour soutenir le Messi de la musique guinéenne. C’est la Guinée qui gagne. »

Un rendez-vous qui s’annonce d’ores et déjà comme un moment fort pour la diaspora guinéenne et les amoureux de musique mandingue.