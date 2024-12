Le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, n’entend pas reculer dans son combat pour le respect du chronogramme de retour à l’ordre constitutionnel, prévu pour le 31 décembre 2024. L’ancien Premier ministre réaffirme sa volonté de contraindre la junte à organiser les élections pour rendre le pouvoir, conformément à ses engagements.

Selon le leader de l’UFDG et membre influent des Forces vives de Guinée, le CNRD et le gouvernement n’ont d’autre choix que de respecter leurs engagements librement signés avec la communauté internationale.

“Le peuple de Guinée estime qu’à partir du 31 décembre 2024, Mamadi Doumbouya n’aura aucune légitimité pour conserver le pouvoir. Et les forces vives le prennent au mot. À partir de là, nous n’allons plus reconnaître la junte. Nous allons demander la mise en place d’une transition civile, chargée exclusivement d’organiser les élections et de rendre au peuple son droit de choisir librement ses dirigeants”, a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Concernant la marge de manœuvre des Forces vives pour exiger des autorités la mise en place d’une transition civile, l’opposant précise que leur force réside dans la volonté des populations guinéennes d’exercer leur droit de choisir leurs dirigeants.

“Nous n’avons pas d’armes, nous n’avons pas d’argent pour corrompre les citoyens, mais nous avons cette ferme volonté des citoyens d’exercer leur droit de choisir leurs dirigeants à tous les niveaux. Et je pense que la force du public est une force redoutable”, ajoute-t-il.

Cette déclaration intervient alors que Cellou Dalein Diallo est toujours à l’extérieur du pays depuis plus de deux ans.

Cependant, le leader de l’UFDG promet qu’il sera bientôt en Guinée pour participer, aux côtés du peuple, à cette lutte pour un retour à l’ordre constitutionnel.