Ce 5 décembre 2024, le président du Conseil National de la Transition (CNT), Dr Dansa Kourouma, a eu le plaisir de recevoir en audience l’artiste guinéen Alpha Diallo, plus connu sous le nom de Black M. Accompagné de ses collaborateurs, Black M est venu présenter ses ambitions et projets pour le développement de la Guinée.

Lors de cette rencontre, Black M a exprimé son souhait d’organiser un festival annuel à Conakry et dans les différentes régions du pays. Ce projet ambitieux vise à aller au-delà du simple cadre artistique en s’engageant en faveur de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la sensibilisation, des domaines essentiels pour le développement de la nation.

Dr Dansa Kourouma a salué cette initiative avec enthousiasme, rappelant que la véritable réussite réside dans la capacité à rendre à la société ce qu’elle nous a donné et à se battre pour la cause commune. Il a souligné l’importance de rester humble et de se mettre au service de son pays lorsque l’on a la chance de réussir.

Ce moment de partage a été enrichissant, reflétant une vision commune d’une Guinée forte et refondée, où chacun contribue à son développement. Dr Kourouma a été particulièrement touché par la sincérité et l’engagement de Black M, qui souhaite investir son énergie et ses ressources pour offrir des opportunités aux jeunes et promouvoir les richesses culturelles du pays.

Le président du CNT reste convaincu que ce type d’initiatives est essentiel pour le rayonnement de la Guinée, tant à l’intérieur de ses frontières qu’à l’international. L’implication des talents guinéens, qu’ils soient dans l’art, l’entrepreneuriat ou tout autre domaine, est une force précieuse pour bâtir un avenir meilleur, a-t-il conclu.