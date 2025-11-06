Alors qu’il avait annoncé sa candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 en tant qu’indépendant, le président du mouvement Nos Valeurs Communes, Étienne Soropogui, a finalement décidé de se retirer de la compétition. Il justifie cette décision par l’impossibilité d’obtenir le nombre de parrainages requis pour valider sa candidature.

Dans un communiqué officiel publié ce jeudi 6 novembre 2025, l’ancien commissaire de la CENI explique avoir nourri une ambition profonde pour la Guinée lorsqu’il a déclaré, le 18 octobre dernier, sa volonté de briguer la magistrature suprême.

“Le 18 octobre dernier, animé par la foi et par la volonté de servir, j’ai annoncé ma candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Votre enthousiasme et votre espoir, nés de la pertinence de notre projet de gouvernance, m’ont profondément touché. J’ai rencontré des femmes et des hommes issus de toutes les composantes de notre société, écouté leurs attentes, leurs colères, leurs propositions. Ce chemin fut exigeant, riche et profondément humain”, souligne le communiqué.

Mais ce projet, précise-t-il, s’est rapidement heurté à une réalité institutionnelle contraignante.

“Je n’ai pas pu réunir le nombre de parrainages requis pour valider ma candidature. C’est donc avec un sens élevé des responsabilités que je vous annonce mon retrait de la course présidentielle”, a-t-il déploré.

Étienne Soropogui tient toutefois à dissiper toute interprétation défaitiste de sa décision. “Ce retrait n’est pas un renoncement. C’est un choix républicain, un acte de respect envers les règles qui fondent notre vivre-ensemble et une contribution à la préservation de la dignité du débat démocratique”, rassure-t-il.

Refusant toute tentation du ressentiment, de la polémique, de la division ou de l’affrontement, il affirme que la Guinée mérite que “ses principes, même lorsque les décisions sont défavorables, soient honorés”.

L’ancien candidat a invité ses partisans à maintenir leur engagement en faveur de la nation. “Transformons cet élan en vigilance citoyenne, en action constructive et en exigence de résultats”, a-t-il exhorté.

Enfin, Étienne Soropogui a lancé un appel à la responsabilité à l’endroit des autres candidats à la présidentielle.

“Aux candidats en lice, je lance un appel solennel : que la campagne soit digne, transparente et centrée sur des propositions concrètes au service du peuple guinéen. Que nos débats élèvent la conscience nationale plutôt que d’exacerber nos divisions”, a-t-il conclu.