Le Syndicat national autonome de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNAESURS) a annoncé, ce jeudi 6 novembre 2025, la suspension de la grève déclenchée trois jours plus tôt dans les universités publiques. La décision intervient à l’issue des négociations menées avec le gouvernement au siège du Conseil national du dialogue social (CNDS) à Dixinn.

Le syndicat réclamait l’application du décret D/2024/0027/PRG/CNRD/SSG du 24 2024, qui fixe les rémunérations des enseignants-chercheurs et personnels des établissements d’enseignement supérieur, en mettant particulièrement l’accent sur les articles 4, 5, 6, 8 et 13 , qu’il juge « essentiels » pour la revalorisation du corps professoral.

La suspension du mouvement devrait permettre la reprise normale des cours dans les universités , après plusieurs jours d’interruption qui ont perturbé les activités académiques à seulement trois semaines de la rentrée.

Le SNAESURS indique toutefois rester vigilant quant à la mise en œuvre effective des engagements pris par le gouvernement.