Les négociations engagées depuis mercredi 5 novembre entre le gouvernement et le Syndicat national autonome de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNAESURS) ont abouti, ce jeudi 6 novembre 2025, à la signature d’un accord mettant fin à plusieurs jours de tension dans le secteur.

Réunis au siège du Conseil national du dialogue social (CNDS), les deux parties ont convenu, après de longues heures d’échanges, d’un compromis portant sur l’application effective du décret D/2024/0027/PRG/CNRD/SSG du 24 janvier 2024, relatif à la fixation des rémunérations des fonctionnaires titulaires de grades dans les Institutions d’Enseignement Supérieur (IES), les Centres de Recherche (CR) et les Centres de Documentation et d’Information (CDI).

Selon les termes de l’accord, le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre les articles 4, 5, 6, 8 et 13 du décret, considérés par le SNAESURS comme « essentiels » pour la revalorisation des enseignants-chercheurs. En contrepartie, le syndicat a annoncé la suspension de son mot d’ordre de grève, ouvrant ainsi la voie à une reprise progressive des cours dans les établissements concernés.

Cette signature marque un tournant important dans le dialogue social au sein de l’enseignement supérieur guinéen, où les enseignants réclamaient depuis plusieurs mois le respect de leurs droits statutaires et une meilleure reconnaissance de leur rôle dans la formation et la recherche.