Après deux jours d’intenses négociations, le gouvernement guinéen et le Syndicat national autonome de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNAESURS) ont signé, ce jeudi 6 novembre 2025 à Conakry, un protocole d’accord mettant fin à un désaccord qui paralysait une partie du système universitaire.

Présidant la séance de clôture, le président du Conseil national du dialogue social (CNDS), Alia Camara, s’est félicité de cette issue favorable, tout en s’engageant à veiller à la stricte application des engagements pris par les deux parties.

« C’est un exemple de réussite du dialogue social. S’il n’y avait pas eu de dialogue, peut-être qu’on n’aurait pas pu trouver la solution en deux jours aux préoccupations posées par ce syndicat », a-t-il déclaré.

“L’enjeu, c’est l’application de l’accord”

Tout en saluant la confiance des plus hautes autorités placée dans son institution, Alia Camara a tenu à rappeler que la signature du protocole n’était qu’une étape dans le processus. « Ce qui est important pour nous, ce n’est pas de signer cet accord aujourd’hui. Ce qui m’importe, parce que je suis garant de l’application des engagements convenus entre les parties, c’est leur exécution. Je m’engage à suivre, de façon méthodique, l’application des engagements pris ici », a-t-il insisté.

Un appel à la stabilité sociale

Au-delà du cas spécifique du SNAESURS, le président du CNDS a invité les acteurs du monde du travail à renforcer le dialogue social dans tous les secteurs. « Notre pays est à la croisée des chemins. Nous sommes dans une dynamique positive qu’il faut encourager. Nous devons œuvrer ensemble pour assurer la stabilité sociale du pays — dans les familles, les écoles et les universités », a-t-il souligné.

Poursuivant dans le même élan, Dr Camara a exhorté « l’ensemble des partenaires à ériger le dialogue social en mode de gestion et de gouvernance des relations de travail », rappelant que « par le dialogue, nous pouvons transcender tous les différends et envisager des perspectives positives pour notre pays ».

La grève ayant été suspendue, il a enfin appelé à une reprise normale des cours. Le SNAESURS est convoqué dès ce vendredi 7 novembre pour la mise en œuvre effective du protocole d’accord.