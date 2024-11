La Coordination Nationale des Fulbhé et Haali Pular de Guinée brise le silence après les propos “tendancieux” tenus par Elhadj Saiba Doumbouya, représentant de la coordination mandingue lors du symposium en hommage à Elhadj Sekhouna Soumah.

L’organisation, dirigée par Elhadj Alseny Barry, juge inopportuns de tels propos en ce moment de recueillement et réaffirme sa volonté de promouvoir l’unité entre les fils et filles de la Guinée, et en particulier au sein du Fouta.

Déclaration

Suite au rappel à Dieu, le tout puissant et miséricordieux, du Kountigui de la Basse Côte, Elhadj Sekhouna SOUMAH, la CNFHPG, les Imams, Doyens et sages du Fouta Djallon, saisissent cette opportunité pour présenter leurs condoléances attristées à la famille éplorée, à toutes les composantes sociales de la Basse Guinée ainsi qu’à toutes les populations guinéennes. Au regard de la grande sympathie suscitée et la mobilisation observée, nous disons Al Hamdoulillahi et Gloire à Allah pour cet élan de solidarité. La CNFHPG remercie également le Gouvernement et plus particulièrement le Président de la République, le Général d’Armées Mamady DOUMBOUYA.

A titre de rappel, lors du décès de feu Elhadj Ousmane Fatako BALDE, ancien Président de la CNFHPG, il nous souviendra que le Gouvernement avait pris toutes les dispositions pour prendre une part active aux funérailles de l’illustre disparu. Cette fois également, le Gouvernement n’a ménagé aucun effort pour conférer à l’événement tout son éclat. Qu’il en soit vivement remercié. Alors que toutes les composantes socioculturelles de la nation rendaient un dernier hommage mérité à cette illustre personnalité, le symposium organisé à l’occasion, devrait se concentrer sur les fruits féconds que feu Elhadj Sèkhouna a aidé à cultiver avec les leaders des autres communautés. Mais fort malheureusement, une seule intervention a risqué d’assombrir cette cérémonie.

En effet, Monsieur Saïba DOUMBOUYA, au cours de son intervention, à la surprise générale et de façon inopinée, a tenu des propos tendancieux et diffamatoires, affirmant qu’il existerait une certaine mésentente au Fouta Djallon. Ces propos mal intentionnés qui tentent de présenter une fausse image des réalités foutaniennes, ne devraient nullement être tenus en ces lieux. Ce n’était ni le moment ni le lieu de tenir un tel langage qui, de l’avis général, était totalement inapproprié. Ceux qui ont empêché la CNFHPG de prendre la parole lors du symposium organisé à la mémoire de feu Elh Sèkhouna, et ce, à l’insue des vrais représentants de la Coordination de la Basse Guinée, n’œuvrent pas pour le renforcement de l’unité et de la cohésion sociale de notre pays.

La CNFHPG, émanation de toutes les composantes du Fouta, a toujours et à toutes les occasions, représenté officiellement le Fouta Djallon. La culture de l’unité, de l’entente et du vivre ensemble est le credo des quatre Coordinations Régionales. Les bons rapports que la Coordination Haali-Pular entretient avec les coordinations de la Basse Guinée, de la Haute Guinée et la Guinée Forestière, restent et resteront inaltérables. Ceci dit, c’est le lieu d’affirmer haut et fort que rien, ni personne ne doit s’aviser à chercher à casser cet élan dynamique et rassembleur pour lequel des efforts importants et louables ont été consentis pour consolider les fondements de la nation. Monsieur Saïba DOUMBOUYA porte seul la lourde responsabilité de ses propos. La CNFHPG se désolidarise et condamne avec vigueur de telles affirmations aux desseins inavoués. Le Fouta Djallon est un et indivisible et il le restera inchallah. Le Fouta comme toute autre communauté, est à même de résoudre en toute responsabilité des mésententes éventuelles qui interviendraient en son sein.

La CNFHPG estime, et à juste raison, que tout message à passer par tout intervenant et à toutes les occasions, se doit d’être rassembleur et vecteur d’unité, de cohésion et de paix, garant d’un développement économique et social harmonieux et équilibré de la nation. La CNFHPG tend une main franche et loyale à toutes les composantes nationales pour l’édification d’une Guinée unie et prospère.