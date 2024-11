Le candidat républicain a revendiqué la victoire de l’élection présidentielle du 5 novembre 2024 face à Kamala Harris, la candidate démocrate.

Selon Foxnews, Donald Trump a remporté le vote de 277 grands électeurs sur les 270 necessaires.

De retour sur la scène politique, Trump, qui avait déjà dirigé l’Amérique de 2017 à 2021 avant de perdre face à Joe Biden, retrouve ainsi le Bureau ovale.

Avant l’officialisation de sa victoire, des dirigeants du monde entier ont félicité le nouveau président des États-Unis.

“Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité”, a réagi Emmanuel Macron sur X.