Conformément au calendrier officiel, la rentrée scolaire 2025-2026 a été effective ce lundi 6 octobre sur l’ensemble du territoire national. Mais au Lycée-Collège Elhadj Boubacar Biro Diallo de Sangoyah, la reprise s’est faite dans une ambiance timide.

Aux environs de 9 h 30, notre équipe a constaté une affluence particulièrement faible dans l’établissement. Quelques enseignants étaient présents et avaient déjà entamé les premiers cours, mais la majorité des salles de classe restaient clairsemées, traduisant une reprise encore hésitante du côté des élèves. Suivez notre reportage vidéo.