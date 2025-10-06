À la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cédy, a mis en avant les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves à travers tout le pays. Ces efforts concernent, entre autres, la rénovation des infrastructures scolaires et la distribution de manuels du nouveau programme destinés aux classes de CP1 et CP2.

Selon le ministre, 560 000 nouveaux élèves sont attendus cette année dans les établissements scolaires, un chiffre qui traduit, selon lui, la volonté des autorités de garantir à chaque enfant une formation de qualité. « C’est pourquoi, grâce à des efforts soutenus, l’État a mis à disposition des manuels scolaires en quantité suffisante, développé des cantines scolaires dans plusieurs zones rurales afin d’assurer une alimentation saine aux élèves, et renforcé les infirmeries dans nos établissements », a déclaré Jean Paul Cédy.

Il a ensuite détaillé les principales réalisations : « Cette année, au préscolaire, 566 salles seront ouvertes, accompagnées de cahiers d’activités et de jeux pédagogiques. Au primaire, 225 nouvelles salles de classe, 375 latrines et 75 forages ont été mis en place. Par ailleurs, 1 671 292 manuels du nouveau programme — en lecture, mathématiques et cahiers multi-matières — seront distribués aux élèves des CP1 et CP2. Au secondaire, 471 salles de classe ont été rénovées, améliorant ainsi les conditions d’accueil des apprenants», a-t-il précisé.

Ces actions concrètes, souligne le ministre, illustrent l’engagement du gouvernement à bâtir un environnement éducatif propice à l’épanouissement des enfants. « C’est tout le sens du projet Simandou Académie, qui place la formation, l’innovation et le développement durable au cœur de notre engagement professionnel », a-t-il ajouté.

Enfin, Jean Paul Cédy a rendu hommage aux jeunes enseignants récemment recrutés, saluant leur rôle déterminant dans la transformation du système éducatif. « Un nouveau statut valorisant est en préparation pour reconnaître pleinement votre mission essentielle, améliorer vos conditions de travail, votre image dans la société et vous offrir davantage de perspectives d’épanouissement. Le gouvernement est déterminé à vous soutenir avec la plus grande force. Cette année déjà, 460 délégués scolaires ont été formés en évaluation diagnostique pour entamer la nouvelle année », a-t-il conclu.