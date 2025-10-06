Après trois mois de vacances, les élèves guinéens reprennent le chemin des classes ce lundi 6 octobre, marquant ainsi le lancement officiel de l’année scolaire 2025-2026.

À la veille de cette reprise, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cédy, a livré un message à la nation. Il a annoncé l’arrivée de plus de 560 000 nouveaux élèves dans les établissements scolaires du pays.

Tout en exprimant sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant, le ministre a assuré que l’État a fourni « des efforts soutenus » pour mettre à disposition des manuels scolaires en quantité suffisante.

Jean Paul Cédy a également évoqué le développement des cantines scolaires dans certaines zones rurales, afin d’assurer une alimentation équilibrée aux élèves, ainsi que le renforcement des infirmeries scolaires pour améliorer la santé en milieu éducatif.

Enfin, il a lancé un appel à la mobilisation de tous les acteurs du système éducatif : « J’invite les élèves, les enseignants, les parents, ainsi que les partenaires sociaux, techniques et financiers à faire de cette année scolaire une véritable réussite collective, une année de paix, de progrès et d’espoir », a exhorté le ministre.