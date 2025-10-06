Comme annoncé par le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, la rentrée des classes a officiellement eu lieu ce lundi 6 octobre 2025 sur l’ensemble du territoire national, marquant le début de l’année scolaire 2025-2026, après trois mois de vacances.

Si certains établissements, comme le Lycée-Collège moderne de Foulamadina, ont enregistré une faible affluence, le constat est tout autre au Lycée-Collège de Sonfonia, dans la commune du même nom, où élèves et encadreurs ont massivement répondu présents dès les premières heures de la matinée. « Au Lycée-Collège de Sonfonia, tout se passe bien. Depuis 7 heures ce matin, les élèves sont venus en masse. Nous sommes très heureux de les voir reprendre le chemin de l’école, car c’est notre vocation. Toutes les conditions sont réunies : les salles sont propres, bien organisées, et cela motive tout le monde à être présent », s’est réjoui le proviseur, Abdoulaye Fatoumata Traoré.

Poursuivant, il ajoute : « Vers 9 heures, environ 40 % des élèves inscrits étaient déjà présents. Ce chiffre augmente progressivement, car les parents amènent encore leurs enfants. Comparé aux années précédentes, on note une forte affluence. Nous avons environ 2 000 élèves inscrits, donc avoir déjà 40 % de présence dès ce matin, c’est très encourageant. »

Dans une salle de classe de 10e année, Hadiatou Diallo, élève studieuse et déterminée, suivait attentivement le cours de français. Elle se dit ravie de reprendre le chemin de l’école et affiche de grandes ambitions pour cette nouvelle année. « Je suis très contente de reprendre les cours. J’espère que nous terminerons l’année scolaire avec succès et mention. Pour y parvenir, j’ai un planning personnel : je me réveille à 4 heures pour faire du jogging, puis je révise les leçons du jour avant d’aller à l’école. Après les cours, je rentre à la maison pour continuer à étudier. J’utilise aussi des applications pour m’aider à mieux comprendre les matières », explique-t-elle avec assurance.

De son côté, Daou Soromou, élève en terminale sociale, lance un appel à ses camarades encore absents. « L’ouverture des classes est déjà effective. Ceux qui ne sont pas encore venus doivent se dépêcher, sinon ils risquent de prendre du retard sur les programmes », a-t-il interpellé.