Après trois mois de vacances, les élèves guinéens ont officiellement repris le chemin de l’école ce lundi 6 octobre, marquant le coup d’envoi de l’année scolaire 2025-2026. Mais au Lycée-Collège moderne de Foulamadina, situé dans la commune urbaine de Sonfonia, la reprise s’annonce morose. Sur un effectif total de 990 élèves, à peine une centaine ont répondu présents, toutes classes confondues, de la 7ᵉ à la terminale.

Dans la cour encore calme de l’établissement, de petits groupes d’élèves se forment timidement, tandis que la majorité des salles de classe restent presque vides. Les enseignants, eux, ont bel et bien répondu à l’appel.

Face à cette faible affluence, le proviseur du lycée-collège, Kerfala Soumah, exprime son inquiétude : “Cette première journée a un goût très amer. Je ne sais pas si c’est la faute des enseignants, des parents ou des élèves, mais les enfants ne sont pas du tout présents. Vous l’avez vu vous-même : dans plusieurs classes, il n’y avait que 10 élèves, parfois seulement 2, alors que les professeurs étaient bien là. Alors qu’au total, notre établissement compte 990 élèves, dont 420 filles.”

Pour tenter d’inverser la tendance, le responsable annonce une campagne de sensibilisation à l’intention des parents d’élèves. “Je pense qu’il faut vraiment sensibiliser les parents d’élèves. Quand la date de la rentrée est annoncée, ils doivent préparer leurs enfants en conséquence, même si c’est avec les anciens uniformes. Dans certaines classes, on accepte même les élèves en civil, pourvu qu’on puisse démarrer les cours dans de bonnes conditions.”, explique-t-il.

Malgré cette faible mobilisation, quelques élèves ont tenu à marquer leur présence dès le premier jour. C’est le cas de la terminale série mathématiques, où seulement huit élèves étaient en situation de classe.

Parmi eux, Saa Martin Toundoufeindouno, visiblement motivé à bien entamer son année : “Mes attentes, c’est de bien travailler et de réussir. D’abord, j’ai jugé nécessaire de suivre des révisions en groupe. Je me suis préparé à réviser avec des camarades, mais aussi avec nos professeurs. Ce sont eux qui connaissent nos lacunes, nos points faibles dans les différentes matières. Ils sont donc les mieux placés pour nous aider à progresser.”

Dans une autre salle, Mamadou Macka Baldé, professeur de français, fait partie de ceux qui ont effectivement commencé les cours, malgré les bancs clairsemés : “L’ouverture se déroule très bien, tout est à notre disposition. Seulement, les élèves sont moins nombreux dans les salles de classe. Comme il y a deux classes de 10ᵉ année, on a jugé nécessaire de les réunir ensemble.”

Entre absences massives et enseignants déterminés, la rentrée 2025-2026 au Lycée-Collège moderne de Foulamadina débute dans un climat contrasté, où l’espoir d’un retour progressif des élèves reste intact.